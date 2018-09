Menino é baleado após pai tentar escapar de bandidos Acompanhado do pai, o comerciante Jones Lima de Souza, de 40 anos, que estava ao volante de um Corsa preto, Vinícius Crispim de Lima Souza, de 11 anos, sentado no banco da frente, foi baleado na barriga durante uma tentativa de roubo ocorrida às 23h30 de ontem na avenida Manuel Isidoro Martins, no Jardim Bela Vista, em Guarulhos, região leste da Grande São Paulo. Dois homens, um deles armado, na mesma região, a cerca de 500 metros, haviam acabado de roubar um Fiat Palio do mecânico de aeronaves Euclides Reis, de 43 anos, que, com o filho de 4 anos no colo, foi rendido e teve de entregar o carro. Na fuga, segundos depois, o veículo parou em razão do sistema de alarme, que foi acionado. Imediatamente, a dupla desceu do carro e tentou parar o Corsa para prosseguir na fuga. Ao perceber que os dois estranhos eram assaltantes, Jones acelerou, fazendo com que um dos suspeitos atirasse cinco vezes contra as vítimas. A dupla então fugiu a pé. Um dos tiros atingiu a barriga de Vinícius, que foi levado pelo próprio pai ao Hospital Carlos Chagas. Segundo o comerciante, a criança está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas já fora de perigo. Desarmado, Rodrigo Aparecido Verícimo Rocha, de 23 anos, responsável por abordar as vítimas foi detido por policiais militares e levado ao 7º Distrito Policial de Guarulhos. Na delegacia, Rodrigo, que não tinha passagem pela polícia, foi reconhecido tanto pelo comerciante quanto pelo proprietário do Palio como sendo o rapaz que no portava a arma.