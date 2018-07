Menino é baleado em tentativa de assalto em SP Um menino de três anos foi baleado durante uma tentativa de assalto à residência em Sertãozinho, no interior de São Paulo, na manhã de hoje. A criança foi encaminhada em estado grave para o Hospital Neto Campello. Um adolescente foi detido. A polícia busca no bairro Jardim Paraíso II outros suspeitos de participar do crime. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Seccional da cidade.