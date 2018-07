Menino é encontrado no Rio com sinal de espancamento O corpo de um menino de 9 anos com sinais de espancamento foi encontrado ontem, 3, em Rio Bonito, no interior do Estado do Rio de Janeiro. Pedro Lucas Barreto da Conceição estava seminu e foi encontrado próximo a um barranco na Estrada dos Cambucais, no bairro Basílio. Um exame de corpo de delito será feito para saber se a criança foi violentada sexualmente antes de ser morta.