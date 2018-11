Menino é ferido após pai reagir a assalto em SP Um menino de 4 anos foi baleado de raspão na testa na noite de ontem, durante uma luta corporal entre o pai dele e um assaltante em frente à residência das vítimas, na região do Sacomã, na zona sul da capital paulista. O pai, sua mulher e o menino, no colo da mãe, chegavam do supermercado quando foram atacados segundos após entrarem na garagem com o carro. Armado com um revólver, o suspeito entrou na garagem e anunciou o assalto, ordenando que pai abrisse novamente o portão para a entrada de um segundo bandido, mas a vítima disse que não tinha como por causa da trava.Irritado, o criminoso ameaçou invadir o interior da casa e agrediu com uma coronhada o pai do menino, que decidiu reagir. Segurando a arma com uma das mãos, ele entrou em luta corporal com o ladrão, que, mesmo sem conseguir controlar o revólver, efetuou um disparo. A bala raspou a testa da criança, quando a mãe, assustada, correu para a rua e procurou abrigo na casa de um vizinho.Enquanto isso, o outro bandido invadiu a garagem e entrou na briga. Depois de agredir a vítima, os criminosos conseguiram se livrar e fugiram. Policiais militares foram chamados, mas não conseguiram localizá-los. A criança foi medicada no Hospital São Camilo, do Ipiranga, e passa bem. Ele foi submetido a uma cirurgia para tirar estilhaços de bala da testa.