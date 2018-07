Menino é morto em disputa por pipa no interior de SP Um menino de 11 anos foi morto ontem (9) em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, por ter disputado uma pipa. O menor E.G.S., de 14 anos, é apontado pela Polícia como o autor do crime. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o menor confessou ter matado o garoto e justificou-se dizendo que estava "embriagado e muito louco", sem demonstrar arrependimento. A vítima foi encontrada morta, com uma mangueira de plástico em volta do pescoço, por volta das 17 horas de ontem perto de uma escola, no Bairro Beta. O garoto de 14 anos foi levado ao Centro de Triagem de Taubaté e amanhã será encaminhado à Vara da Infância da cidade. A Polícia chegou ao suspeito depois de receber uma denúncia anônima. O caso é investigado na 1ª Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba.