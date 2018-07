Menino é sepultado em Araraquara-SP após exumação O corpo do menino Pedro Henrique Marques Rodrigues, de 5 anos, morto na noite do dia 12, foi sepultado hoje em Araraquara, na região de Ribeirão Preto, no interior paulista, onde mora o pai, o policial militar Odair Donizete Rodrigues. O sepultamento ocorreu dez dias após a exumação solicitada à Justiça de Araraquara pela delegada Maria Beatriz Moura Campos, de Ribeirão Preto, que entendeu que havia a necessidade de exames complementares, em razão de indícios de homicídio. Para a delegada, Pedro teria sido vítima de violência doméstica. Ela pediu as prisões temporárias da mãe Kátia Marques e do padrasto Juliano Gunello, mas a Justiça rejeitou os requerimentos. Na versão do casal, o garoto teria ingerido produto doméstico de limpeza e morrido intoxicado. Para o diretor do Instituto Médico legal (IML), José Eduardo Veludo, o menino teria sofrido agressões nos dias que antecederam sua morte e uma "embolia gordurosa pulmonar", encontrada nos exames, poderia ter sido provocada por um gesto mais brusco durante uma agressão. A defesa do casal alega que as acusações de maus-tratos são improcedentes. A delegada continua na investigação do caso, mas afirmou que não irá fazer um novo pedido de prisão do casal.