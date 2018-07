Menino é sequestrado quando estava com o pai no ABC Um engenheiro e seu filho de dez anos foram abordados por dois criminosos na manhã de hoje, em São Caetano do Sul, no Grande ABC. A dupla assumiu o controle do veículo em que as vítimas estavam e sacou R$ 1 mil em um caixa eletrônico. Depois, o pai teve de entregar o garoto aos sequestradores e ir até um banco, utilizando o próprio carro e acompanhado de um dos envolvidos, para sacar o resgate.