Menino esquecido em escola foge pela janela Gabriel Ferreira, de 10 anos, foi trancado na tarde de anteontem na sala de aula por uma professora, que não teria percebido que ele estava cochilando no local, em Betim (MG). Após gritar por socorro por cerca de uma hora, o menino pulou a janela do segundo andar do prédio, a mais de 4 metros do chão. Socorrido por PMs, que chamaram sua família, foi levado a um hospital, onde foi constatado que ele sofreu luxações nos pés e na coluna. Uma sindicância vai apurar se houve negligência da escola.