Menino ferido com tiro na cabeça está em estado grave

Segundo a polícia, o menino estava desacordado na casa em que vive com a família, no bairro do Édem. Uma vizinha que ouviu o disparo teria entrado no local e chamado a polícia. No quarto em que a criança estava, foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração raspada, que, de acordo com os investigadores, pertence ao pai do menino.

A polícia investiga se o disparo foi feito acidentalmente pela criança ou se havia outra pessoa na casa. Uma perícia vai indicar se havia vestígios de pólvora nas mãos da criança. A mãe do menino está em estado de choque.