Menino foge de agentes da PM e morre atropelado no RJ Um garoto de 10 anos morreu atropelado na manhã desta quinta-feira na Av. Brasil, zona norte do Rio de Janeiro quando fugia de agentes da Polícia Militar e da secretaria municipal de Assistência Social que faziam uma operação contra o crack. O acidente aconteceu por volta das 4h45 na Favela Nova Holanda, na região do Complexo da Maré, um dos maiores conjuntos de favelas da cidade, ainda não pacificada. Até às 7 horas da manhã, segundo testemunhas, o corpo do garoto ainda estava na via.