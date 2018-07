Menino mata irmão com arma do pai no interior de SP Um adolescente de 14 anos disparou um tiro acidental, matando o irmão de 11 anos, hoje pela manhã em Bauru, interior de São Paulo. A arma, um revólver calibre 38, era de propriedade do pai das crianças, o agente penitenciário Adriano José Gomes, de 37 anos. Gomes não estava em casa, no conjunto habitacional Edson Silva, na periferia de Bauru, quando seu filho achou a arma que ele guardara sobre o armário da cozinha, atrás de uma caixa de remédios.