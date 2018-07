Menino morre após comer biscoitos envenenados em PE Aluno de uma escola no bairro da Muribeca, no município metropolitano de Jaboatão dos Guararapes, um garoto de 12 anos, recebeu, no último dia 7, no recreio, um pacote de biscoito de duas adolescentes, de 13 e 14 anos, que deveria ser entregue a outras duas meninas. O menino comeu os biscoitos e morreu. Os biscoitos estavam envenenados com veneno clandestino para rato, conhecido como chumbinho.