Menino morre atacado por abelhas

Um garoto de 12 anos morreu nesta segunda-feira, 4, após ser atacado por abelhas quando fazia rapel com o pai, no fim de semana, em uma pedreira de Mogi Mirim, no interior de São Paulo. João Faustino, de 43 anos, foi com o filho Davi Faustino, de 12 anos, praticar rapel - descida de paredões e montanhas, com uso de cordas - na pedreira, neste domingo, 3. Os dois não viram o enxame e foram atacados. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e internados na Santa Casa de Mogi Mirim. O corpo do menino será enterrado no Cemitério Colina das Flores, em Mogi Mirim, na tarde desta segunda-feira, 4.