Menino morto no Rio é enterrado no Cemitério do Caju O corpo do menino João Roberto Amorim Soares, de 3 anos, foi enterrado hoje no Cemitério do Caju, na região portuária do Rio. Cerca de 300 pessoas acompanharam o cortejo. Alguns parentes, como a avó materna, Cirene, passaram mal e desmaiaram. A mãe de João, a advogada Alessandra Amorim Soares, estava sob efeito de calmantes e não deu declarações. Após o sepultamento, o pai do menino, o taxista Paulo Roberto Soares, disse: "Você não merecia isso, foi uma covardia que fizeram com você."Paulo Roberto Soares disse que lutará para que a morte de João "não seja mais uma". O menino foi morto por policiais militares que atiraram contra o carro em que ele estava com a mãe e o irmão caçula, Vinícius, de 9 meses, que nada sofreu. O pai de João, muito abalado, gritou na capela onde aconteceu o velório: "São uns assassinos!"