Menino nasce com 24 dedos na Califórnia

Um menino nasceu na Califórnia com 24 dedos perfeitamente formados - seis em cada mão e pé. Nascer com dedos a mais - condição conhecida como polidactilia - não é totalmente incomum, mas é raro um caso em que há dedos a mais em todas as extremidades. O hospital de Bay Area, onde o menino nasceu, disse que os médicos não perceberam os dedos extras nos exames de ultra-sonografia durante a gravidez e nem mesmo quando Kamani Hubbard nasceu. Seu pai, Kris, foi quem percebeu a anomalia. A polidactilia é genética e o pai explicou que havia um histórico da condição na família. Mas ele acrescentou que o caso de seu filho é único. "Alguns membros da família tinham seis dedos, mas não completamente desenvolvidos. Mas não os dedos do pé." O pediatra Michael Treece, do St Luke's Hospital, na Inglaterra, disse que "se trata meramente de uma linda e interessante variação, e não é motivo de preocupação". "Imagine que pianista poderia ser uma pessoa com 12 dedos. Imagine que tipo de violonista de música flamenga. Pense nas habilidades de datilógrafo", disse o médico. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.