Menino passa mal na escola e morre em SP

Renato estudava na Escola Municipal Caio Graco da Silva Prado, na Brasilândia. O menino recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Municipal de Vila Nova Cachoeirinha, no Limão. Depois, precisou ser transferido para o Hospital Mandaqui, também na zona norte.

O aluno ficou internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da noite de quarta-feira até as 2h45 de anteontem, quando morreu. As circunstâncias que levaram à morte estão sendo investigadas pelo delegado Luiz Fernando Martins, do 72.º DP (Vila Penteado).

Urgência. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação lamentou o ocorrido e afirmou que o menino foi prontamente atendido por uma das Assistentes Técnicas de Educação (ATEs), habilitada em primeiros socorros, enquanto a direção da escola acionava o resgate.

De acordo com comunicado enviado pela secretaria, um veículo da polícia que passava na rua também foi acionado por funcionários da escola para auxiliar no socorro. A família seguiu para o hospital acompanhada de duas representantes.

A Diretoria Regional de Educação Freguesia do Ó/Brasilândia abriu procedimento para investigar os fatos. O menino foi enterrado na manhã de ontem.