Menino passa por 92 cirurgias reparadoras

Na tarde de 17 de dezembro de 1961, a empolgação de uma tarde no circo deu lugar ao pânico. O menino Sebastião Inácio da Silva Filho, de 5 anos, viu o foco de incêndio na lona, à esquerda de onde estava sentado. Lembra de ter "cutucado" a mãe. "O fogo se alastrou rapidamente. O mastro principal caiu e sufocou as pessoas", conta.

Sebastião não tem lembranças da correria que tomou conta do lugar, dos gritos, da elefanta em desespero que furou a lona e permitiu a passagem de dezenas de espectadores. Não sabe dizer como foi salvo pelo pai, que morreria dois dias depois por sequelas das queimaduras e inalação de fumaça. Nem como a mãe, também resgatada pelo marido, sofreu suas escoriações.

Mas se recorda dos três anos consecutivos de internação, oito meses dos quais impedido de enxergar por um curativo nos olhos; das 92 cirurgias para enxerto de pele nos braços, nas costas, na cabeça. De não fechar as pálpebras até os 16 anos.

Cinquenta anos depois da tragédia, ainda sofre com a pouca vascularização das pernas, faz curativos na cabeça todas as noites, porque até o atrito com o travesseiro provoca ferimentos, e vai a consultas regulares no ambulatório de queimados do Hospital Federal do Andaraí.

Do período crítico, se emociona ao falar da solidariedade dos irmãos, que doaram pele para o seu tratamento. E do primeiro passeio que fez ao receber alta: foi levado a São Januário, no estádio do Vasco da Gama.

"Uma foto minha, com uma bolinha do Vasco, saiu em algum jornal. Eu nem sabia o que era futebol. Mas o presidente do clube foi me visitar, me deu um escudo de ouro que eu guardo até hoje. No dia da alta, ainda me levou ao estádio e me fez sócio.

Virei Vasco de coração."

Ele sofreu outra sequela das cirurgias: contraiu hepatite C. Foram dois anos de tratamento, encerrado em 2010. Gostaria de fazer mais uma cirurgia, para reconstituir as sobrancelhas. "Nunca fiz uma cirurgia estética." / C.T.