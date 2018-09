Menino que nasceu sem orelha comemora resultados de cirurgia corretiva

Ethan ficou mais extrovertido após a cirurgia (Foto: Agência Ross Parry)

O menino britânico Ethan Giles-Bowman, de nove anos, é um dos primeiros jovens pacientes a se beneficiar de um procedimento cirúrgico que construiu sua orelha direita a partir de cartilagem retirada de sua caixa torácica.

Giles é portador da síndrome Goldenhar, que fez com que ele nascesse com um pequeno lóbulo no lugar de sua orelha direita.

Síndrome fez com que ele nascesse sem uma das orelhas (Foto: Agência Ross Parry)

A operação para corrigir o problema foi realizada em setembro passado, no hospital Royal Free, em Londres, e durou seis horas.

Ethan continua sem poder ouvir no lado direito, mas, segundo disseram os médicos a jornalistas britânicos, um aparelho permanente de audição poderá ajudá-lo.

Sua família relatou à imprensa da Grã-Bretanha que Ethan está mais feliz e extrovertido desde que foi submetido à cirurgia. Sua mãe, Kathryn, contou que, antes, ele tinha vergonha de sua aparência e cobria o lado direito do rosto com o cabelo.

Agora, após superar o desconforto pós-cirurgia, ele cortou o cabelo e planeja usar óculos que deixem à mostra o resultado de sua cirurgia corretiva.

Mas ele ainda terá que passar por mais um procedimento cirúrgico em abril, para aperfeiçoar a orelha.