Menino que recebeu ácido sai da UTI em Belo Horizonte

Após ficar cinco dias internado na UTI do hospital, a criança, de acordo com um laudo médico, permanece com duas sondas para alimentação mas apresenta melhora pois não sente mais dores. A previsão é que o garoto passe os próximos 15 dias em observação para que, então, seja realizada uma nova endoscopia, que analisará a cicatrização das queimaduras que sofreu na garganta.

No último dia 8, o menino faria uma tomografia no Hospital Infantil São Camilo, após ter sofrido uma queda. Para passar pelo exame, no entanto, o garoto iria receber um sedativo que acabou sendo trocado por ácido tricloroacético, produto usado no tratamento de verrugas. Allan passou por cirurgias de aplicação de sondas na traqueia e no estômago para alimentação e os médicos acompanham a cicatrização das queimaduras.