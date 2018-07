Menino recebe coração após viver com órgão artificial O menino Patrick Hora Alves, de 10 anos, que há 22 dias sobrevivia com um coração artificial, passou hoje por um transplante no Instituto Nacional de Cardiologia (INC), em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. A cirurgia durou quatro horas. O drama do garoto comoveu o Estado. Ele sofre de miocardia restritiva, doença que enfraquece o coração a ponto de impedir o bombeamento do sangue. Patrick foi a primeira criança no País a receber o dispositivo.