Menino salva irmãos do fogo em Santana de Parnaíba Um menino de sete anos, de prenome Oliver, sofreu queimaduras graves, após o barraco onde mora, localizado na Estrada Sítio do Morro, no bairro Ingaí, em Santana de Parnaíba, ser atingido por um incêndio, por volta das 21 horas de ontem, de causa ainda não descoberta pela polícia.