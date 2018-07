Menino se cola à cama para não ter que ir à escola, diz jornal

Um menino mexicano de dez anos colou sua mão à cama para evitar voltar para a escola na cidade de Guadalupe, no norte do país, depois dos feriados de Natal, de acordo com o jornal El Universal, do México. A mãe do menino, Sandra Palacios González, disse que o filho, Diego, pegou escondido uma cola de aplicação industrial de um armário da cozinha. Ele usou o produto de madrugada para colar a sua mão direita à cabeceira da cama, que é de metal. "Não me dei conta de que (o filho) tinha se levantado à noite, mas eu me levantei porque pressenti algo e fui ao quarto do menino. Vi que estava com a televisão ligada e com a mão na cama", afirmou Palacios González, de acordo com El Universal. Quando a mãe perguntou porque Diego ainda estava acordado e disse que ele teria que ir para a escola no dia seguinte, o filho respondeu que não iria por estar "colado na cama", disse o jornal. Paramédicos e a polícia foram chamados à casa e depois de mais de duas horas conseguiram libertar o menino usando um solvente especial. Ele deverá voltar à escola. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.