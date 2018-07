Menino tinha colesterol alto aos 9 anos Luiz Eduardo Marques sofre com a balança desde pequeno. Foi pela primeira vez ao nutricionista com 4 anos. Aos 9, estava 10 quilos acima do peso e tinha colesterol alto. A pediatra alertou: ele precisava melhorar a alimentação. Em seis meses, ele baixou de 49 para 42 quilos. "O nutricionista não cortou nada. Posso comer tudo, mas em pequena quantidade. E agora eu como alface, beterraba, maçã. Antes era só banana", relata Luiz Eduardo, que também passou a fazer natação e futebol. "O melhor é que pararam de me zoar na escola. Ninguém me chama mais de baleia".