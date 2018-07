Menino vira sensação recitando alfabeto na internet

Dylan Hall, um menino de apenas três anos vira sensação na internet de sua terra natal, a Tailândia.

Dylan mora hoje País de Gales com seu pai galês e sua mãe tailandesa. Com frequência eles publicam vídeos do filho no Youtube para que os avós o vejam na distante Tailândia.

Em um dos vídeos ele recita o alfabeto tailandês completo, incluindo palavras e rimas relacionadas às letras. O sucesso do vídeo tornou o menino uma celebridade.

Desde que foi ao ar, o vídeo foi visto por mais de dois milhões de pessoas, e Dylan tem agora mais de 80 mil seguidores no Facebook.