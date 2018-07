Menino virou símbolo na luta contra a doença

Em quatro anos de campanha, Rodrigo Diniz Junqueira Rocha, pai de Pedro Arthur, reuniu mais de 1 milhão de assinaturas para sensibilizar o governo de Minas sobre a importância de incluir a vacina contra a meningite tipo C no calendário da rede pública. Até então, a vacina era oferecida apenas na rede privada.

Em 2009, por meio de uma parceria entre o laboratório fabricante da vacina e a Secretaria Estadual de Saúde, Minas tornou-se o primeiro Estado do País a fornecer gratuitamente a vacina contra meningite C para todas as crianças menores de 2 anos.

O Ministério da Saúde implementou a vacina contra a meningite C na rede pública apenas no segundo semestre de 2010. Segundo a pasta, apesar de pessoas de qualquer idade estarem sujeitas a contrair o meningococo, o grupo etário de maior risco para adoecimento é o de crianças menores de 1 ano.

Segundo Diniz, o objetivo da entidade é chamar atenção para a importância da prevenção contra a meningite para que outras crianças não passem pelo que o Pedro Arthur passou. / F.B.