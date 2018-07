Menor acusado de estuprar turista no Rio é apreendido A Polícia Civil do Rio apreendeu, na manhã deste domingo, o menor acusado de envolvimento no estupro de uma turista norte-americana dentro de uma van no Rio. O adolescente, de 14 anos, estava em um abrigo no centro da cidade e foi localizado por policiais da Delegacia de Proteção à Criança e do Adolescente (DPCA).