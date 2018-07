Menor acusado de matar João Hélio tem audiência 4ªf

Ontem, o Ministério Público do Rio entrou com um pedido de anulação da inclusão no programa. As promotoras chegaram a afirmar que o rapaz estava em destino "incerto ou não sabido". No mesmo dia, o juiz Marcius da Costa Ferreira adiou a audiência. O magistrado pediu mais tempo para analisar a inclusão do rapaz no programa de proteção.

E. era menor na época da morte de João Hélio e cumpriu três anos de medida socioeducativa. Acompanhado por três comparsas maiores de idade, ele abordou o Corsa Sedan dirigido pela mãe de João Hélio. O grupo anunciou o assalto e impediu que a mulher retirasse a criança do carro. O então adolescente fechou a porta e deixou João Hélio pendurado pelo cinto de segurança. O menino foi arrastado por seis quilômetros e morreu.