Menor acusado de vários roubos é preso em Florianópolis Um adolescente, de 15 anos, conhecido como "o terror dos Ingleses", foi preso na última sexta-feira, 4, em Florianópolis, acusado de ser o responsável por diversos roubos na região do bairro Ingleses. Segundo a Polícia civil, o menor já havia sido apreendido diversas vezes por roubo. Ele entrava sozinho em estabelecimentos comerciais, abordava as atendentes mulheres e anunciava o roubo simulando, com a mão por baixo da camiseta, estar armado ou portando faca. As ações eram sempre muito agressivas por parte do criminoso e deixou várias vítimas aterrorizadas.