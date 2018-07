Menor ataca patrulha do Exército na Maré e é baleado Um menor foi baleado na perna com um tiro de fuzil disparado por militares da Força de Pacificação do Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, por volta das 10h30 desta sexta-feira, 11. De acordo com a Força de Pacificação, militares realizavam uma patrulha motorizada pelo Conjunto Esperança, uma das 15 favelas da Maré ocupadas, quando foram atingidos por um tiro disparado de um imóvel. A comunidade é área de atuação de traficantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP). Os militares se deslocaram para o imóvel e foram surpreendidos pelo menor, que efetuou mais um disparo.