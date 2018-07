Menor confessa envolvimento em morte de PM em Chatuba

As investigações da chacina que aconteceu entre os dias 8 e 9 de setembro são conduzidas pelo 53º Distrito Policial (Mesquita). Segundo a polícia as apurações ainda estão em andamento.

Até esta terça-feira, foram identificadas cinco pessoas, sendo três maiores e dois menores, todos com envolvimento na série de assassinatos.

Operação especial

Na sexta-feira, 14, a Polícia Militar, em parceria com a Polícia Civil, realizou uma operação especial com 350 policiais, apoio de helicópteros e blindados. Foi concluída uma varredura na área que inclui dez comunidades: Complexo do Alemão, Complexo do Chapadão, Morros do Juramento e do Cajueiro, as comunidades de Job, Final Feliz e Bom Tempo. Também houve blitze nos complexos do Jacarezinho, Manguinhos e na Avenida Brasil.

Durante a operação, um homem foi morto em uma troca de tiros. Três menores foram apreendidos e dez pessoas presas. A polícia divulgou também a apreensão de drogas, pistolas, uma metralhadora antiaérea, uma granada e munições.

A procura por criminosos começou depois da descoberta dos corpos de seis jovens. Ao longo da semana que procedeu os crimes, mais corpos foram sendo encontrados e identificados. A região na Baixada Fluminense foi alvo de uma onda de violência que, segundo a polícia, é uma reação dos traficantes ao enfraquecimento que sofrem.

Na tarde de sábado, 8, Christian Vieira, de 19 anos, Victor Hugo Costa, Douglas Ribeiro e Glauber Siqueira, de 17, Josias Searles e Patrick Machado, de 16, saíram de casa para um festival de pipas em uma cachoeira no Parque Natural de Gericinó, a quatro quilômetros da rua onde moravam, quando desapareceram. Foram encontrados mortos no dia 8.