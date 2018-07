Menor confessou ter agredido menino com alicate no RJ O menor de 13 anos que atirou um alicate contra Simão Felipe Nascimento Coelho de Oliveira, de 12 anos, no último domingo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, confessou ter atirado a ferramenta, segundo informações da Polícia Civil. No mesmo dia do acidente, segundo a polícia, o menor compareceu à 62ª DP (Imbariê) em companhia do pai e confessou, durante depoimento, que atirou o alicate durante discussão entre os dois, enquanto consertava uma bicicleta. A ferramenta acertou a cabeça de Simão, ficando alojada na parte de trás.