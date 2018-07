Menor do RS com suspeita de nova gripe está na UTI É grave o estado da moradora da cidade gaúcha de São Gabriel internada na semana passada com suspeita de estar com gripe suína, a Influenza A (H1N1). A menor, de 14 anos, respira com a ajuda de aparelhos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Santa Maria. O resultado do exame que dirá se ela contraiu o vírus ainda não foi divulgado. O quadro da jovem foi um dos motivos que levaram o prefeito Rossano Dotto Gonçalves a decretar, ontem, situação de emergência no município.