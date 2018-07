Menor é acusado de afogar cunhada de 12 anos em SP

Poliana fez um comentário que irritou o acusado, provocando uma discussão. Ele agarrou a menina e a afundou. O crime ocorreu no final de semana, mas a versão inicial apresentada pelo casal era de que a menina tinha saído antes deles do lago e desaparecido.

A família chegou a registrar um boletim de ocorrência do desaparecimento. No dia seguinte, a garota se arrependeu e contou o que havia acontecido, incriminando o namorado.

Os bombeiros fizeram buscas e resgataram o corpo. O delegado da Polícia Civil Alberto Bueno Correa Filho contou que as meninas moravam com as avós e costumavam nadar no local. Segundo ele, Poliana viu a irmã abraçada com o namorado e teria insinuado que eles estivessem mantendo relação sexual, o que irritou o rapaz.

A pedido do delegado, o Ministério Público determinou a apreensão do garoto. Ele manteve a versão de que a menina se afogara sozinha, mas vai aguardar o fim das apurações recolhido numa unidade da Fundação Casa.