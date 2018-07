Menor é apreendido com 763 kg de maconha em SP Um adolescente foi apreendido no fim da tarde de ontem com cerca de 770 quilos de maconha, em uma chácara, localizada na área rural de Itapira, no interior de São Paulo, após denúncia anônima. Segundo a denúncia, no local, próximo ao Bairro dos Pires, havia uma grande movimentação de veículos e pessoas suspeitas.