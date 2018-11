Menor é apreendido com granadas em cidade do RJ Um menor, de 14 anos, foi apreendido na tarde de hoje na Favela Vila Operária, em Duque de Caxias (RJ), com armas e drogas. Durante incursão de rotina na favela, policiais encontraram o jovem com dez granadas de fabricação artesanal, 10 quilos em tabletes de maconha, 1.270 trouxinhas de maconha, uma pistola e um radio transmissor. Ele foi levado para a 62ª Delegacia Policial (Imbariê), onde o caso foi registrado.