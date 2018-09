Menor é apreendido suspeito de vender drogas em SP A Polícia Civil apreendeu ontem um menor de 11 anos suspeito de vender drogas em um ponto do tráfico na Vila Nambi, periferia de Jundiaí, interior de São Paulo. De acordo com a corporação, com ele foi apreendida "grande quantidade" de crack, maconha e cocaína para venda, além de dinheiro.