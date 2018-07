Menor é detido na cracolândia com 1.500 pedras

Em patrulhamento na região, os policiais, ao passarem na esquina da Rua General Osório com a Rua Guaianazes, desconfiaram do volume sob um cobertor que estava ao lado do menor. Era uma mochila, na qual estavam a droga, o dinheiro e os aparelhos celulares. O adolescente foi encaminhado ao 77º Distrito Policial, de Santa Cecília.

Nesta madrugada, usuários de drogas voltaram a se espalhar pelas ruas do centro de São Paulo para fugir da ação da polícia na região da cracolândia. Eram 2h quando cerca de 50 viciados se reuniam para consumir crack na Alameda Barão de Limeira, nos Campos Elísios, ao mesmo tempo em que PMs faziam uma abordagem a suspeitos na rua General Rondon, ao lado, sem notar a presença do grupo.

Minutos depois, duas viaturas da polícia passaram em patrulhamento pela alameda Barão de Limeira e apenas parte do grupo de dispersou. Os demais só deixaram o local quando um policial desceu do carro para fazer a abordagem. Em conjunto com órgãos da Prefeitura, a PM deu início no último dia 2 a operação na região da cracolândia.