Menor é detido pela oitava vez após furtar carro em SP O menor F., de 12 anos, foi detido mais uma vez no início da tarde de hoje com outro veículo furtado, segundo a Polícia Militar. O garoto foi levado para uma delegacia da zona sul de São Paulo. Esta é a oitava vez que o garoto é detido na região por furto de carros ou outros crimes. O garoto estava dirigindo um automóvel roubado - que, segundo a PM, foi furtado na terça-feira - numa avenida do bairro Jardim Sabará, quando policiais pediram para ele parar. O menor não obedeceu e fugiu com o carro, mas acabou batendo em um poste perto de uma escola. Os agentes do 22º Batalhão o detiveram e levaram para a delegacia. Da última vez em que foi detido, F. foi levado para um abrigo por ordem da Vara da Infância e da Juventude. Das outras vezes que foi detido, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram por três furtos de automóveis - todos no mês de agosto. O menor também foi detido duas vezes por dirigir sem habilitação (31 de outubro de 2007 e 26 de abril de 2008), por furto e arrombamento de loja (28 de junho e em 17 de agosto de 2008) e por desacato à autoridade e por atentado ao pudor. O caso foi registrado no 80º Distrito Policial. A mãe do garoto foi chamada ao local. Segundo o subtenente José Luiz Freitas, que participou da apreensão, a mãe foi chamada ao local e disse que "está cansada de ver (o que o filho faz)" e está descontente com a situação. O subtenente também falou que apesar de o local onde o garoto bateu o veículo ter sido danificado, o menor não ficou ferido. Como ele completou 12 anos em setembro, agora F. pode ser levado para a Fundação Casa. Para o subtenente, é "a decisão mais aceitável".