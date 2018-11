Menor é encontrado após sumir na mata na Grande SP Um adolescente de 17 anos que havia desaparecido ontem foi encontrado hoje com vida, caído num galpão no bairro Engenho Novo, em Barueri, na Grande São Paulo. Ele havia sumido após entrar numa mata para buscar uma pipa. Um colega dele o acompanhava no momento, mas preferiu não segui-lo. Como o garoto não voltava, ele resolveu avisar a família do menor. Acionados, o Corpo de Bombeiros e a polícia fizeram buscas na região até o fim do dia, mas não o encontraram. Nesta manhã, pouco antes de retomarem as buscas, receberam a informação de que o garoto estava em um galpão. Suspeita-se que ele tenha despencado do telhado ao tentar pegar a pipa. Ele sofreu ferimentos nas pernas e nos braços e foi levado, consciente, em um helicóptero Águia da Polícia Militar ao Hospital das Clínicas, na capital paulista.