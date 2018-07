Menor é espancado e amarrado em poste no Rio

A agressão ocorreu na Estrada da Posse, nas proximidades da Praça São Vitor. Ferido, o menor foi levado por PMs ao Hospital Estadual Rocha Faria, em Campo Grande.

Depois de medicado, foi encaminhado à 35ª Delegacia de Polícia (Campo Grande), onde o caso está sendo registrado. Nesta manhã, testemunhas do caso estão sendo ouvidas na delegacia.

Outro Caso

No início de fevereiro, um menor de 15 anos foi espancado e preso nu, pelo pescoço, a um poste com uma tranca de bicicleta, no bairro do Catete, na zona sul da cidade, por um grupo de "justiceiros". O adolescente é suspeito de praticar furtos e roubos na região. O caso teve grande repercussão, depois que a artista plástica Yvonne Bezerra de Mello, fundadora da ONG Uerê (dedicada a atividades de reforço escolar a crianças do Complexo da Maré, zona norte), publicou uma foto do menor em seu perfil no Facebook.