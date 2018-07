Menor é preso a orelhão após roubar bicicleta em Campos Um adolescente foi detido e acorrentado ao poste de sustentação de um orelhão após tentar furtar uma bicicleta, em Campos, na região norte fluminense, na tarde desta quarta-feira, 9. Ele só foi libertado quando a polícia chegou. O dono da bicicleta usou o veículo para ir até um pet shop, no centro de Campos. Ao chegar, acorrentou a bicicleta a um poste. O adolescente conseguiu arrebentar o cadeado e ia fugir com a bicicleta quando o dono percebeu. Ele saiu da loja e pegou carona com um motociclista para se aproximar do ladrão.