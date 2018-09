Menor em fuga bate carro em muro de batalhão da PM

A dona do veículo, uma vendedora de 50 anos, deixou a mãe dela em casa e conversava na calçada com uma vizinha quando foi rendida pela dupla, por volta das 21 horas. Ela foi jogada ao chão e entregou as chaves do carro.

A vendedora tinha acabado de refinanciar a dívida da compra do veículo, após ficar quatro meses sem pagá-la. "Passei o dia inteiro correndo atrás de cartório e banco para não perder o carro, e consegui parcelar o que falta em 48 vezes. Aí acontece isso", afirmou. O carro não tem seguro. "Dependia dele para trabalhar e agora fiquei com essa dívida."

Após o assalto, ela gritou por socorro e chamou a atenção de policiais da 5ª Companhia do 38º Batalhão, que fica próximo ao local do crime. Eles iniciaram a perseguição - durante a qual um dos suspeitos saltou do carro e fugiu correndo - até que o adolescente perdeu o controle, bateu em uma árvore e foi parar no muro do batalhão. O caso foi registrado no 49º Distrito Policial (DP), de São Mateus.

Vila Alpina

Uma hora e meia depois, na Vila Alpina, também na zona leste, um carro da PM colidiu contra a traseira de um veículo roubado durante uma perseguição. O dono do veículo, um jovem de 23 anos, estava na Vila Prudente, entrando em casa após voltar da faculdade, quando foi abordado por um homem armado. Ele entregou o veículo e avisou a polícia.

Um carro da polícia em patrulha cruzou com o veículo e começou a persegui-lo. Na Rua Frei Antônio de Guadalupe, o suspeito colidiu com dois um automóveis. O policial não conseguiu parar e bateu na traseira do carro roubado. Segundo a polícia, o suspeito desceu do veículo atirando, e os policiais revidaram. Ninguém foi atingido. O criminoso conseguiu fugir. O crime foi registrado no 56º DP, de Vila Alpina.