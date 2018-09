'Menor helicóptero do mundo' é exibido no Japão

Um helicóptero de 75 kg foi criado por uma empresa japonesa como uma alternativa para fugir do trânsito das grandes cidades. A máquina é equipada com dois rotores que giram em direções contrárias e alcança uma velocidade máxima de 50 quilômetros por hora. O aparelho foi registrado no Livro Guiness dos Recordes como o menor helicóptero do mundo e está sendo vendido a US$ 58.250 (o equivalente a cerca de R$ 97 mil). Até agora, a fabricante do helicóptero, a Gennai Yanagisawa, vendeu cinco unidades no Japão e duas nos Estados Unidos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.