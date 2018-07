Menor J. confirma que entregou Eliza a Bola

"Ele entrou em muita contradições, cada minuto contava uma história diferente", disse o delegado Edson Moreira, que preside as investigações do desaparecimento e suposto assassinato da ex-amante de Bruno, Eliza Samudio. O menor disse que só falaria no Juizado.

Sérgio Sales, segundo Moreira, confirmou depoimento que já havia dado e voltou a dizer que entregou Eliza para Marcos dos Santos, o Bola, para ele matá-la.