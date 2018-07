Menor morre em tiroteio com a polícia no ABC Paulista Um menor que roubava um restaurante morreu depois de ser baleado pela polícia na noite dessa quinta-feira, 18, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, no bairro de Ferrazópolis, zona sul da cidade. Um adulto que participava do crime foi detido e outro menor, integrantes do grupo, foram apreendidos. Os dois foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), na capital, onde o caso será investigado.