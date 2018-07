Menor participa de arrastão a restaurante

O trio entrou no Feijão de Corda perto das 21h. Um deles ficou no carro - um Celta preto com placa de Taboão da Serra - e os outros dois entraram. No restaurante, um deles pediu um refrigerante e o outro foi ao banheiro. Ao retornar, anunciaram o assalto. Além dos funcionários, um casal que jantava no local foi abordado. Os dois suspeitos levaram três celulares, dois cartões e a bolsa da garçonete Maria Oliveira Neves Miranda, de 34 anos. "Há 14 dias fui assaltada aqui. Por incrível que pareça, também foi na quinta-feira, mas a polícia não conseguiu recuperar minhas coisas", contou. Em menos de cinco minutos, o grupo terminou o assalto, encontrou o parceiro no estacionamento e fugiu.

Durante a fuga, na Avenida Carlos Lacerda, uma viatura se aproximou, segundo a Rota. Os suspeitos fugiram e, na altura do número 1.758, foram abordados. Os policiais recuperaram a bolsa, os celulares e os cartões, além de R$ 485. O trio confessou o roubo, segundo a polícia. Eles foram encaminhados ao 89º DP, no Portal do Morumbi, junto com os objetos roubados.

De acordo com o sargento Alexandre Cirillo, da 3ª Companhia da Rota, o menor que participou do roubo já havia sido apreendido pela polícia no último domingo (7) com uma moto roubada. Ele foi levado até uma delegacia e logo foi liberado. "A gente faz apreensões de menores direto nessa região", afirma o militar. Ainda segundo Cirillo, o restaurante Feijão de Corda foi roubado várias vezes. De acordo com a Polícia Civil, o menor será encaminhado para uma unidade da Fundação Casa.