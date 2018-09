Menor provoca grave acidente no PR Um menor de 13 anos provocou um acidente grave na tarde de ontem, após pegar o carro do pai, em Maringá, no norte do Paraná. Quatro crianças ficaram feridas. Segundo a Polícia Militar, o garoto, de 13 anos, junto com outras três crianças, duas com 12 anos e uma com 11, saíram da escola e pegaram o carro do pai do menino de 13 para "dar uma volta".