Menor que assistia racha é atingido por moto no PR Um menino de 11 anos teve traumatismo craniano e permanecia internado hoje à tarde em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital João de Freitas, em Arapongas, a cerca de 380 quilômetros de Curitiba, no norte do Paraná, em razão de ter sido atropelado durante um racha de motocicletas, no domingo.