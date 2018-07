Menor responsável por duplo homicídio é apreendido em SP

Os corpos dos comerciantes Orlando e Ophelia Botaro, ambos de 75 anos, foram encontrados no quarto da casa onde moravam, com marcas de facadas no pescoço e no peito. O local não apresentava sinais de arrombamento. O adolescente disse à polícia que usou o dinheiro roubado para comprar drogas, roupas e objetos pessoais. Ele foi encaminhado à Fundação Casa.

Este é mais um caso de crime envolvendo menores em São Paulo. Nessa segunda-feira, 15, duas pessoas que estavam em um ponto de ônibus morreram após serem atingidas por um carro roubado na zona leste de São Paulo por três assaltantes, um deles menor de idade. O acidente aconteceu durante uma perseguição policial. No final de semana, menores também foram apreendidos após participaram de um sequestro relâmpago e uma tentativa de roubo.

O número de adolescentes internados por atos infracionais cresceu 67% em dez anos. O valor passou de 5.385 jovens no fim de 2002 para 9.016 no início desse mês. Os casos envolvendo menores ganharam destaque após a morte do universitário Victor Hugo Deppman na terça-feira, 9, baleado em um roubo por um jovem que completou 18 anos alguns dias após o crime. O suspeito já tinha passagem pela Fundação Casa.