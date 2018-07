Menor suspeito de atacar PMs é apreendido em SP

O adolescente W.J.S., conhecido como "Bochecha" ou "Bolacha", estava escondido dentro da favela e foi denunciado por um morador da região. Por volta das 19h30, ao entrarem na comunidade, policiais da 5ª Companhia do 37º Batalhão avistaram o menor que, segundo a PM, largou uma espingarda calibre 38, correu e subiu na laje de uma das casas.

Ao entrarem na residência, com autorização da moradora, e subirem na laje do imóvel, os policiais encontraram o menor, que estava escondido dentro da caixa d''água. O rapaz foi levado para o plantão do 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi, e deve ser encaminhado para a Fundação Casa. Até o final da madrugada desta quinta-feira,a Polícia Civil não tinha informações sobre a suspeita que recai sobre o adolescente, ao contrário da PM.

Segundo a corporação, o adolescente seria o assassino do soldado Adilson Pereira de Araújo, crime ocorrido em 31 de julho deste ano. O policial era da 4ª Companhia do 1º Batalhão e foi atacado a caminho do trabalho no final da madrugada de uma terça-feira na Avenida Carlos Caldeira Filho, no Campo Limpo. Foram pelo menos 10 tiros contra Araújo. O policial ocupava um Gol preto e foi abordado por dois desconhecidos em uma moto.

Já o soldado Marcos Paulo Dias, de 36 anos, foi baleado às 19h30 da última segunda-feira (15), após uma abordagem a dois suspeitos próximo à mesma favela onde o adolescente foi localizado na noite desta quarta-feira. Os policiais faziam patrulhamento quando desconfiaram dos ocupantes de uma moto. Na fuga, os dois suspeitos abandonaram a moto e correram para o interior da favela, onde se esconderam. Na tentativa de encontrar a dupla, o soldado foi atingido nas costas por um rapaz que estava sobre a laje de uma das residências. Dias foi levado para o pronto-socorro da região e sobreviveu. A Polícia Militar não soube afirmar se a laje onde o adolescente foi localizado na noite desta quarta-feira é a mesma de onde partiu o disparo que feriu o soldado Dias no último dia 15.